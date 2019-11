Zeitgeschichte : Fehlt nur noch das Verdienstkreuz

Zum Artikel „Rheinland-Pfalz und der Kalte Krieg“ (TV vom 5. November) schreibt Albert Bebelaar:

Spione sind und bleiben Verräter! Sie betreiben Spionage aus verschiedenen Gründen: gegen Geldzahlungen, aus ideologischer Überzeugung, unter Zwang durch Bedrohung, aus Liebe oder auch aus dem Gefühl, eine besondere Person zu sein. Am allerwenigsten wollen sie den Weltfrieden retten.

Der freundliche ältere Herr vor seinem Kurzwellenempfänger, so wie er wahrscheinlich Fünfer-Zahlenkolonnen empfangen hat, die Anweisungen, Glückwünsche, Lob und vieles mehr in verschlüsselter Form zum Inhalt hatten. Dieser Mann, der so vertrauenerweckend schaut, ist nach wie vor dem gescheiterten kommunistischen System verhaftet.