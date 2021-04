Politik : Feindliche Übernahme

Zur Berichterstattung über die Nominierung von Armin Laschet als Kanzlerkandidat der CDU/CSU schreibt Josef Temmes:

Leider gibt es kein geregeltes Verfahren zur Nominierung eines Kanzlerkandidaten in der Union. Mit Armin Laschet hat die CDU eine wahltaktisch kritikwürdige Entscheidung getroffen. Passend zur Nominierung des nahezu chancenlosen CDU-Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz reiht sich die Laschet-Entscheidung in eine Reihe von schlechten der Politgrößen in Bund und Land ein. Es gab früher in der Partei nur gute und sehr gute Kanzlerkandidaten. Bei der anstehenden Bundestagswahl will die CDU aber anscheinend nicht gewinnen. Schade für die Bewerber hinterer Listenplätze in Ländern und im Bund, die bei den Wahlen das Nachsehen hatten und haben werden.