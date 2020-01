Katholische Kirche : Fels in der Brandung

Fels in der Brandung

Zum Artikel „Drama im Vatikan – ,Zwei Päpste sind einer zu viel’“ (TV vom 15. Januar) schreibt Volker Lepage:

Moderne Denker wollen nun von dem 92-jährigen Heiligen Vater endgültig nichts mehr hören. Immer noch sucht man jeden Tag Anklagepunkte gegen seine Person, und ein Kinofilm soll Stimmung gegen ihn machen. Er stört. Er soll den Mund halten. Keine Barmherzigkeit. Dabei hatte Papst Benedikt XVI. von Anfang an viele Gegenspieler, auch in den eigenen Reihen, die sich sein Verschwinden wünschten. Nach seiner Wahl 2005 sagte er: „Betet, dass ich nicht furchtsam vor den Wölfen fliehe.“ Unglaublicher Druck folgte. Angeblich sogar Morddrohungen. Da war nichts von Gehorsam zu spüren, im Gegenteil: 2011 gab es Unterschriftenaktionen von Hunderten Theologen und Priestern mit den uralten Forderungen zur Zölibats-Abschaffung und so weiter. Eine Kirchenspaltung drohte schon 2013, wäre er nicht notgedrungen beiseite getreten, um dieses Schisma zu verhindern oder zumindest aufzuschieben. Abwertend wird heute von „Ex-Papst“ gesprochen, dabei ist eine Emeritierung nicht mit einem Rücktritt gleichzusetzen.