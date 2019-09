Sport : Fragwürdige Methoden

Zum Artikel „Extrem-Diät, Olympia-Ticket, XXL-Frühstück“ (TV vom 18. September) schreibt Ingrid Wecker:

Im Sportteil ist zu lesen, auf welche Art und Weise Ringer Frank Stäbler es geschafft hat, sein Gewicht innerhalb kürzester Zeit um acht Kilo zu reduzieren, damit er an der Europameisterschaft teilnehmen konnte. Es ist bereits das zweite Mal, dass der TV über diese wahrlich martialische Art des Herunterhungerns dieses Sportlers berichtet. Unfassbar! Soll das ein Vorbild sein für andere Sportler? Wenn dieser Mann sich unbedingt um jeden Preis und um des Erfolges willen gesundheitlich so in Gefahr bringt (und anders kann ich das nicht sehen), dann ist das seine Sache. Wie betreuende Ärzte so etwas gutheißen können, ist mir schleierhaft. Promoten muss und darf man solche Auswüchse aber auf gar keinen Fall. Kein einziges kritisches hinterfragendes Wort zu solcherart fragwürdigen Methoden seitens der Sportredaktion. Schade!