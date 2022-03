Leserbrief : Taten müssen rasch folgen

Wehretat

Wenn der Westen jetzt nicht weitsichtig handelt und Versprochenes – 100 Milliarden in Verteidigung alleine in Deutschland – auch in Taten umsetzt, wird es uns spätestens in zwei Jahren bei der US-Präsidentenwahl um die Ohren fliegen. Wenn noch einmal ein Republikaner vom Schlag Trumps ins Weiße Haus einzieht, können wir in Westeuropa einpacken. Dann heißt es nicht nur „America first“, sondern „Europa goodbye“. Daraufhin arbeitet Putin meines Erachtens jetzt schon hin mit der Eroberung der Ukraine. Dafür braucht er diese zwei Jahre, um dann ohne den Schutz der USA einfach weiterzumachen. Die gesamten baltischen Staaten, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn fallen dann, wie ich glaube, wieder in den Machtbereich des Kreml. Also liebe Politiker im Westen, nicht nur versprechen und diskutieren, sondern handeln.