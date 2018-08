Frühestens in 300 Jahren

Zum Artikel „Die Windkraft hat es schwer in Frankreich“ (TV vom 8. August) schreibt Berthold Backes:

Rein rechnerisch ist es von vornherein abzusehen: Eine Energiewende mit dem Ziel, den Strombedarf aus erneuerbaren Energien zu decken, ist eine Illusion.

So ist der Strom aus Windenergieanlagen (WEA), die als Speerspitze und Rückgrat der Energiewende vorgesehen sind, wegen der Reaktionszeit von Großkraftwerken, die immer Gewehr bei Fuß stehen müssen, nur nutzbar, wenn er länger als sechs Stunden angeboten wird. Unter dieser Prämisse haben im Jahr 2014 etwa 26 000 WEA in Deutschland sechs Prozent des Stroms erzeugt. Obwohl bis 2017 die Zahl der WEA nur um zehn Prozent gestiegen ist, hat sich deren Stromerzeugung angeblich fast verdoppelt, offenbar aber nur auf dem Papier.

Sollen WEA in Deutschland einmal 60 Prozent des Stroms liefern bei Bedarf auf aktuellem Niveau, so sind hierfür reichlich 300 000 davon zu betreiben. Bei einem Zubau von 1000 Anlagen pro Jahr wird dieses Ziel in 300 Jahren erreicht. Fraglich ist, wo sie rumstehen werden, da rechnerisch fast die gesamte Fläche der Bundesrepublik dafür gebraucht wird. Es sind schon 30 000 WEA nötig, um so viel Strom zu erzeugen wie die vier Blöcke des Atomkraftwerks in Cattenom. Trotz 29 000 WEA werden in Deutschland pro Kopf und Jahr zwölf Tonnen des Treibhausgases CO 2 ausgestoßen, in Frankreich sind es bei vergleichbarer Industrialisierung und marginalen 7300 WEA nur sieben Tonnen. Der Grund hierfür ist ausschließlich die Nutzung der CO 2 -freien Atomenergie zur Stromerzeugung. In Deutschland dagegen wird weit mehr als die Hälfte des Stromes aus Kohle und Gas produziert, die ihrerseits CO 2 in einem Ausmaß freisetzen, das nur mit Abgasschloten zu „beherrschen“ ist.

Merke: Der ärgste Gegner der erneuerbaren Energien ist die Dreisatzrechnung.

Berthold Backes, Ayl