Theater : Für Laiendarsteller sehr frustrierend

Zum Artikel „Glückliche Zuschauer, glänzende Zahlen“ (TV vom 29./30. Juni) schreibt Hildegard Worst:

In der Theaterinformation zur Spielzeit 2018/19 wurde in der Rubrik „Herzlich willkommen in Ihrem Theater“ vorgeschlagen, dass man Mut beweisen und sich selbst einmal ins Rampenlicht stellen könnte. Das versucht bereits seit 2009 eine Seniorengruppe mit dem Namen „60+“, die seit drei Jahren „Szenenwechsel“ heißt. Mit der Sparte 01, Leitung Marc-Bernhard Gleißner, wurde das Bürgertheater aller Altersgruppen (Jugendklub, Besorgte Bürger et cetera) zusätzlich ins Leben gerufen. Deswegen befremdete es mich, als Herr Langner seinerzeit behauptete (TV vom 7. September 2018), dass das Theater noch keine Marx-Aufführung auf die Bühne gebracht hätte. Hier ignorierte er das Stück „Marx Gespenster“, das zwar nicht auf der großen Bühne, aber auf der Studiobühne dreimal präsentiert wurde. Auch im Artikel „Gänsehaut und Goldflitter“ (TV vom 10. September 2018) wurde mit keiner Silbe erwähnt, dass Künstler des Bürgertheaters beim Theaterfest Darbietungen gebracht hatten (Auszüge aus „Marx Ge­spenster“ und „Wahrsagerinnen“), während die beruflich engagierten Künstler sowie Kinder- und Jugendchor einschließlich der Aufführungsorte vorgestellt wurden.