Leserbriefe : Man kann nicht oft genug warnen

Enkeltricks

Waltraud Brenk vom Polizeipräsidium Trier stellt im genannten Artikel unter anderem fest: „Die Täter sind hier besser geschult als manche psychologische Fachkraft. Der ausgelöste Schockmoment ist für die Täter der größte Erfolgsgarant, und hier sollte niemand so naiv sein zu glauben, dass er nicht auch einmal reinfallen könnte ...“

Beim zweiten Anruf dauerte es nur wenige Schrecksekunden, bis ich die Situation erkannte und die weinende Person aufforderte, mir ihren Namen zu nennen. Daraufhin wurde aufgelegt. Es kann nicht oft genug vor diesen Kriminellen gewarnt werden, die meist ältere Menschen in Angst und Schrecken versetzen und so versuchen, sie um ihre Ersparnisse zu bringen, was ihnen leider immer wieder gelingt.