Zur Berichterstattung über die Hochzeit der CDU-Politikerin Julia Klöckner (TV vom 26. April) schreibt Hermann Dellwing:

Was würde wohl Greta Thunberg dazu sagen, dass unsere Bundeslandwirtschaftsministerin nach Südafrika flog, um dort zu heiraten? Kann man in Rheinland-Pfalz nicht mehr heiraten? Einen Aufruf zur Spendenaktion für krebskranke Kinder kann man zum Beispiel auch aus Speyer absetzen, und die Flugkosten nach Südafrika hätten einen ordentlichen Beitrag dazu erbracht – ganz abgesehen vom Beitrag zum Umweltschutz. Ein ganz tolles Vorbild für die um den Umweltschutz besorgten Schüler. Mit welcher Autorität will Julia Klöckner vor diese Jugendlichen treten und sie vom Schulschwänzen abhalten? Wer immer noch fragt, warum Greta Thunberg solches Ansehen und solche Autorität hat, findet in diesem Ereignis eine Antwort: Greta Thunberg ist ein Vorbild, auch ein Vorbild für unsere Politiker, die offenbar vergessen, dass sie auch Vorbild zu sein haben.

Hermann Dellwing, Hermeskeil