Weinbau : Ganzer Berufsstand in billiger Manier unter Generalverdacht gestellt

Ganzer Berufsstand in billiger Manier unter Generalverdacht gestellt

Zum Artikel „Schenken uns die Winzer immer reinen Wein ein?“ (TV vom 16. April) schreibt Franz-Rudolf Schlöder:

Der Beitrag hat mir die Sprache verschlagen und kann nicht ohne Widerspruch bleiben. Aus der Tatsache, dass am Verwaltungsgericht Trier zurzeit fünf Verfahren zum Thema „Weinrecht“ anhängig sind, wird ein ganzer Berufsstand, nämlich der der Winzer, unter den Generalverdacht der Unehrlichkeit gestellt. Durch die suggestive Frage: „Schenken uns die Winzer immer reinen Wein ein?“ und den nachfolgenden Ausführungen wird dem Leser unterschwellig der Eindruck vermittelt, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Weinrechtsverfahren und dem Grad der Unehrlichkeit der Winzer bestünde. Das ist ebenso unsinnig und übelwollend wie das in der statistischen Methodenlehre immer wieder bemühte klassische Beispiel des (nicht) bestehenden Zusammenhangs zwischen der Zahl der Störche und der Zahl der Geburten.

Zum anderen werden die fünf Weinverfahren pauschal den Winzern zugeschlagen, obwohl lediglich zwei Verfahren Winzer im engeren Sinne betreffen. In den drei übrigen Verfahren stehen sogenannte „weinhaltige Getränke“ zur Diskussion, wie „Hugo“ oder „Weinschorle“, auch „Perlwein“, die nicht von den Winzern erzeugt werden.

Bei dem Verfahren „Gutsabfüllung“, das einen Winzer von der Mosel betrifft, geht es ausschließlich um die Bedingungen für die Kelterung, wenn außerhalb des Hauptbetriebssitzes gekeltert wird. Die Frage, ob „die Trauben für eine Gutsabfüllung auch anderswo wachsen dürfen“ (Zitat aus dem Artikel), steht überhaupt nicht zur Debatte und ist unstrittig. Die Kelterung außerhalb des Betriebssitzes ist im Weinbau eine seit Jahrhunderten geübte legale Praxis, auch an der Mosel, vor allem bei größeren Betrieben, wenn der Weinbergsbesitz im Anbaugebiet weit verstreut liegt.

Ich bin zwar selbst kein Winzer, fühle mich aber dem Weinbau und dem wunderbaren Produkt Moselwein und vor allem den Winzern, die dieses Produkt unter schwierigsten Bedingungen in den Steilhängen der Mosel erzeugen, emotional eng verbunden. Die Winzer haben eine faire Berichterstattung verdient. Die scheint mir in dem zitierten Artikel völlig abhandengekommen zu sein, vor allem wenn ein ganzer Berufsstand in billiger Manier unter Generalverdacht gestellt wird. Hätte der zuständige Redakteur auch nur annähernd seriös die Fakten recherchiert, indem er auf der Webseite des Verwaltungsgerichtes die dort aufgeführten Kurzzusammenfassungen zu den einzelnen Weinverfahren ernsthaft gelesen hätte, wäre er nicht zu diesen Aussagen gekommen.