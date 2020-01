Medizin : Gefährliche Wechselwirkung

Zum Artikel „Vitamin C kann Haut­alterung vorbeugen“ (TV vom 18. Dezember) schreibt der Mediziner Dr. Peter Krapf:

Leider wurden die Spitzenlieferanten von Vitamin C nicht genannt. Hagebutte (1250 mg/100 g), schwarze Johannisbeere (177 mg), Petersilie (159 mg) oder Paprika (117 mg) enthalten deutlich mehr Vitamin C als die circa 50 mg von Zitrone, Orange oder Grapefruit.

Leider weisen Sie nicht auf die Wechselwirkungen von Arzneien mit Orangen, Zitronen und Grapefruit hin. Denn der uneingeschränkte Genuss von Orangen, Zitronen & Co. ist nicht gegeben. Vielmehr sollte unbedingt auf die Gefahr durch Wechselwirkung von Zitrusfrüchten, insbesondere Grapefruit und Medikamente, hingewiesen werden. Diese Wechselwirkungen können sehr unterschiedlich sein. Das Arzneimittel kann in seiner Wirkung ganz oder teilweise vermindert sein, es kann aber auch zu einer Wirkungsverstärkung kommen. Nach Angaben des Deutschen Apothekerverbandes reagieren mehr als 315 Arzneistoffe auf Lebensmittel. Diese Substanzen stecken in über 5000 gängigen Arzneimitteln.