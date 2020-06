Gesundheit : Gefährlicher Freiheitswahn

Zur Berichterstattung über die Corona-Krise schreiben Horst Fries, Monika Fries-Peltsch und Bruder Lothar Wagner:

Wir können uns glücklich schätzen, dass wir bisher in der Corona-Pandemie eine handlungsfähige Regierung, ein hervorragendes Gesundheitssystem und in der großen Mehrheit ein geistdurchwehtes Handeln der Bürger hatten. Wütend macht mich dagegen eine kleine Minderheit von Menschen, die im angeblichen Freiheitswahn alle bisherigen Bemühungen und Erfolge aufs Spiel setzt. Sie müssen doch wissen, wo das ungezügelte Freiheitsstreben im schlimmsten Fall endet … im Sarg!

Als Normalbürger kann man kaum verstehen, dass die immensen Kosten, die von dieser kleinen Gruppe durch mutwilliges Missachten aller Regeln verursacht werden, von der Allgemeinheit zu tragen sind. Keine normalen Versicherung käme bei vorsätzlicher Handlungsweise eine Schadensübernahme in den Sinn. Deshalb wäre eine Beteiligung dieser Kreise an den Kosten durchaus berechtigt. Aber das geht ja leider nicht. Und das ärgert mich eben sehr.

Fast schon überschwänglich wurde ich 2015 während der Ebola-Krise in Westafrika bundesweit in den Medien als Held gefeiert. Ich hielt das für etwas übertrieben, aber nichtsdestotrotz hat es mich in meiner Arbeit gestärkt. Umso mehr ist es mir nun ein Anliegen, auf die vielen Helden unserer Zeit vor unserer Haustür hinzuweisen. Ein kleiner Einblick in den letzten Wochen hat mir gezeigt, dass zum Beispiel viele Mitarbeiter aus den Gesundheitsämtern unermüdlich ohne Pause für das Wohl der Menschen der Region sorgen. Auch sie bedürfen unserer Anerkennung und unserer Stärkung! Daher: Ihr seid die Helden, denen wir zu Dank verpflichtet sind!