Soziales : Gefährliches Halbwissen

Zum Leserbrief „Kein Almosen vom Staat“ (TV vom 15. Juli) schreibt Hans Kieback:

Wenn ich die Zuschrift von Hermann Kirchen lese, bekomme ich wirklich Schnappatmung und einen mächtigen Hals. So was an gefährlichem Halbwissen sollte wirklich nicht veröffentlicht werden. Woher hat Herr Kirchen diese Zahlen? Vom Stammtisch können die in Corona-Zeiten ja wohl nicht stammen. Oder kommen die Zahlen vielleicht von irgendwelchen dubiosen Internetseiten.