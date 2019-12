Politik : Gefundenes Fressen

Zum Leitartikel „Premier Boris Johnson muss sich nun offenbaren“ (TV vom 18. Dezember) schreibt Peter Oldfield:

Volksfreund-Korrespondentin Katrin Pribyl ist sicherlich erleichtert, dass sie nicht mehr aus London schreiben muss, im Unterhaus in London herrsche „Chaos“ und dass die Briten „nicht wissen, was sie wollen“. Mit einer großen Mehrheit von 80 Unterhaussitzen – seine Abgeordneten wissen, dass sie Johnson allein ihren Sitz zu verdanken haben – kann der Premierminister nun sein Programm durchsetzen.

Kein etablierter Politiker in irgendeiner europäischen Demokratie hat in den letzten Jahren etwas ähnliches zustande gebracht. Momentan sind die kontinentalen Politiker ganz zufrieden, wenn sie eine Koalition von mehreren mittelstarken Parteien zusammenschustern können; sie müssen dann beten, dass sie eine ganze Legislaturperiode hält. Johnson ist aus der schwachen Position seiner Minderheitsregierung voll ins Risiko gegangen und hat die lähmende Blockade in London beendet. Kein anderes europäisches Land hat das britische Wahlsystem. In keinem anderen europäischen Land gibt es einen Oppositionsführer, der in Sicherheitsfragen anti-patriotisch ist, außerdem in seinen Grundeinstellungen anti-westlich und anti-Israel.

Die Konservativen haben viele Wahlkreise gewonnen, die seit 1919 immer Labour gewählt hatten, und Johnson hat unmissverständlich erklärt, dass er diese „geliehenen Stimmen“ und das unerwartete Vertrauen honorieren will. Allem Anschein nach ist die Konservative Partei dabei, sich neu zu erfinden.

Während des Wahlkampfes hatten viele Wähler in den eher armen Wahlkreisen den Eindruck, dass die Labour Partei mit ihren utopischen Ausgabeplänen und unklarer Brexit-Linie einfach nicht zuhören würde. Sie waren es leid, von jungen Aktivisten zu hören, sie seien rassistisch und kognitiv minderbemittelt, weil sie selber die Einwanderung gebremst und den Brexit verwirklicht sehen wollten sowie Verbesserungen bei Gesundheit, Pflege, Infrastruktur und so weiter. Der Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn, obwohl beliebt bei den Parteiaktivisten, machte nicht den Eindruck eines künftigen Premierministers und war somit ein Geschenk für Johnson.

Nebenbei bemerkt: Es ist auffällig gewesen, wie die deutschen Medien in den letzten Jahren jedes Statement Corbyns quasi als Lichtblick hervorgehoben haben, obwohl er zu Hause in Großbritannien so wenig Vertrauen genoss.

Johnson hat viele Aufgaben vor sich: der Brexit-Prozess, der sich bis Ende 2020 und darüber hinaus erstrecken wird; dringend benötigte Reformen, die gerade wegen des Brexits liegengeblieben sind, etwa Gesundheit, Infrastruktur, Schulen, Wiederbelebung der abgehängten früheren Industriegebiete (wo er gerade gewonnen hat); die Einheit des Vereinigten Königreiches. Wenn der Austritt Ende Januar 2020 vollzogen ist, wird der Druck nicht nur in London, sondern auch in Brüssel hoch sein, ein Handelsabkommen abzuschließen, womit beide Seiten nicht Konkurrenten sind, sondern auch Partner. Unterschiedliche Interessen müssen unter einen Hut gebracht werden. Großbritannien hat eine führende Rolle bei Finanzdienstleistungen, Schulen und Universitäten, Tourismus und kreativen Medien. Deutschland und Frankreich schätzen Großbritannien außerdem als militärischen, geheimdienstlichen sowie diplomatischen Partner.

Die Mehrheit der britischen Abgeordneten billigte 2016 das Referendumsgesetz und bekundete 2017 den Willen zum Austritt aus der EU in ihren Wahlmanifesten. Viele von ihnen waren dann heuchlerisch genug, um das Referendumsergebnis einfach annullieren zu wollen, was die Empörung seitens der Brexiters erhöht hat. In keinem anderen europäischen Land sind die pro-europäischen Kräfte so uneinig unter sich und so unklar über ihre Vorgehensweise und Ziele gewesen und so unsicher, wie die Wähler außerhalb der Hauptstadtblase denken. Das hat Johnson in die Hände gespielt.