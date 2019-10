Verkehrspolitik : Gegen jede Vernunft

Zum Artikel „Bundestag lehnt Tempolimit auf Autobahnen ab“ (TV vom 18. Oktober) schreiben Joachim Petry und Winfried Herberich:

Die Ablehnung des Tempolimits im Bundestag durch die Koalitionsparteien lässt doch sehr am gesunden Menschenverstand der Beteiligten zweifeln. Deutschland ist das einzige Land in Europa ohne eine Geschwindigkeitsbegrenzung, und wer zum Beispiel nach Belgien oder Holland fährt, genießt das entspannte Fahren auf den dortigen Autobahnen. Dass die Deutschen eine Maßnahme ablehnen, die nichts kostet, die Zahl der toten und verletzten Verkehrsteilnehmer reduzieren würde und gleichzeitig noch den CO 2 -Ausstoß vermindert, ist nicht zu verstehen. Mit dem Argument, man würde zu stark in die Freiheitsrechte der Bürger eingreifen, müsste man auch alle Ampeln verbieten. Die behindern uns auch in unserem Freiheitsdrang. Schlimm ist, dass solche Entscheidungen offensichtlich nicht nach sachlichen Gesichtspunkten getroffen werden, sondern nach für den Bürger nicht mehr nachvollziehbaren Hintergrundprozessen (Einfluss der Autolobbyisten) und Koalitionszwängen (SPD). Anscheinend wird jede noch so unsinnige Entscheidung mitgetragen, um die große Koalition am Leben zu erhalten. Auf die „Freiheit“, sich und andere Verkehrsteilnehmer bei Tempo 230 gefährden zu dürfen, sollte man gut verzichten können.