Politik : Geht besser nach Hause!

Zum Artikel „Berater-Millionen sorgen für Ärger“ (TV vom 24. Juli) und weiteren Beiträgen zum Thema schreibt Heinrich Ewen:

Was für eine Verschwendung von Steuergeldern! Für den das Mautsystem sind vorab 54 Millionen Euro ausgegeben worden. Der Aufbau ist inzwischen überflüssig geworden. Hinzu kommen wohl 500 Millionen Euro, die als Entschädigung an die Firmen gezahlt werden müssen. Ferner liest man, dass die Bundesregierung allein im ersten Halbjahr 178 Millionen Euro für externe Berater gezahlt hat. Man fragt sich, was schaffen denn die Kanzlerin, die Minister und ihre Mitarbeiter in Berlin? Sollten sie nicht besser nach Hause gehen und die Berater an ihre Stelle setzen?