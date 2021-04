Tiere : Geimpft, gechipt, kastriert – gestohlen

Zu den Artikeln „Pandemie-Projekt Vierbeiner: Tierheime fürchten Rückgabewelle“ und „Katzen sind heiß begehrt – aber nicht für jeden geeignet“ (TV vom 6. April) schreibt Dagmar Schulz:

In den beiden Artikeln zur neu entdeckten Tierliebe und den zu befürchtenden Folgen in der Pandemie vermisse ich einen Aspekt, der bei vielen Katzenbesitzern aktuell zu großer Traurigkeit und auch Wut führt: Das unstillbare Verlangen vieler Menschen, eine Katze, möglichst besonderen Aussehens zu besitzen, hat offensichtlich auch kriminelle Menschen auf den Plan gerufen.

So sind in den vergangenen Wochen in der Region, zum Leidwesen der ursprünglichen Besitzer, mehrere besonders aussehende Katzen (langhaarig, tricolor) aus Gärten spurlos verschwunden. Da, wie in unserem Fall, die Katze weder im Umfeld der Nachbarn eingeschlossen wurde, noch überfahren am Straßenrand zu finden war, liegt die Vermutung nahe, dass sie von gewissenlosen Menschen mitgenommen wurde, vielleicht um schnelles Geld zu machen. Werden doch langhaarige Rassekatzen zwischen 500 bis 2000 Euro gehandelt.