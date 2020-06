Gesellschaft : Geistwidrig und verhängnisvoll

Zur Berichterstattung über die Corona-Krise schreiben Manfred Schmitz und Egon Fritzen:

Seit jeher bemüht sich die Evolution, den zur biologischen Ordnung der Primaten zählenden Menschen zu einem gescheiten, urteilsfähigen Wesen (Homo sapiens) zu machen, das sich an Fakten orientiert, nicht auf jeden Unsinn hereinfällt und nicht an jeden Blödsinn glaubt.

An allzu vielen ist diese Mühe offenbar vorbeigegangen: Die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus seien vorgeschoben, seien reine Manipulation obskurer, weltweit operierender Mächte, die die Menschheit damit in ihre Gewalt bringen wollten, glauben viele Zeitgenossen ernsthaft, und nicht wenige leugnen sogar das Virus. Das mag man bei „einfach gestrickten“ Köpfen noch kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen, wenn sich aber (formal) gebildete Bürger wie Ärzte, Bischöfe und Kardinäle an solch abstrusen, schwachsinnigen Theorien beteiligen, wird deutlich, zu welch monströsen geistigen Rückfällen Homo sapiens „fähig“ ist.