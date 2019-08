Politik : Gekreische und Gekeife

Zur Berichterstattung über Kriminalität schreibt Hans Scheuern:

Und wieder flammt nach einigen Gewaltverbrechen (Tötung eines Kindes auf dem Hauptbahnhof Frankfurt, Schwert-Attacke in Stuttgart), begangen von Zuwanderern, die Debatte über Ausländerkriminalität auf. Für Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Grund genug, darauf zu verweisen, dass „unübersehbar Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns kommen, in deren Heimat die Gewaltlosigkeit, wie wir sie pflegen, nicht so selbstverständlich ist“, und fügt noch hinzu: „Da kommen Leute zu uns, die sehr viel schneller Konflikte mit Gewalt austragen.“ Und schon geht das Gekreische und Gekeife von Grünen und Linken los, obwohl hier nur die Wahrheit gesagt wurde, die mit Fakten klar zu belegen ist.