Politik : Genau so, wie man sich das wünscht

Zum Artikel „Ministerin aus der Eifel geht, Beförderungsskandal bleibt“ (TV vom 31. Dezember/1. Januar) schreibt Peter Trauden:

Das ist doch schon arg einseitig, wie Florian Schlecht das Fazit zur Amtszeit von Frau Höfken zieht. Ja, es ist skandalös, dass Beamten-Karrieren nach Parteibuch entschieden werden. Aber so zu tun, als gäbe es das nur bei den zur Zeit am Ruder Befindlichen, scheint mir doch etwas naiv. Wer alt genug ist, kann wissen, dass in Zeiten von Altmayer, Kohl, Vogel und Wagner die Ministerien geradezu überschwemmt waren von Parteigenossen der CDU und der FDP. Dabei will ich gar nicht an den Kompetenzen der so protegierten Beamten herumnörgeln, aber eben auch nicht an den jetzigen Inhabern wichtiger Ministeriumsposten.