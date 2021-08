Lesermeinung : „Nach mir die Sintflut“ ist Realität: Jetzt alle Register gegen die Erderwärmung ziehen

Klimakrise

Von Gerd Reis

Zu „Hochwasserschutz: Was muss sich nach der Flut im Land ändern?“ (TV, 14. August), „Die Folgen der Erd­erwärmung werden immer klarer“ (TV, 10. August) und anderen Artikeln:

Selbst für den gelegentlich leichtfüßig durch Leben gehenden Rheinländer ist angesichts der tragischen Flutkatastrophen „vor der Haustür von Kölle“ der Glaube an das „kölsche Grundgesetz“ massiv erschüttert worden. Spätestens aber der jüngste Weltklimabericht lässt selbst den lebenslustigsten Kölner den Glauben an „sein kölsches Grundgesetz“ verlieren (Paragraf 2: „Et kütt wie et kütt, Paragraf 3, „Et hätt noch immer jot jejange“ und Paragraf 4 „Wat fott is, is fott“).

Wer es bislang noch nicht begriffen hat, sollte meines Erachtens alleine schon in Gedanken an seine Kinder und Enkel alle Ressentiments über Bord werfen. Die Zeit der Diskussion um die „Wahl der Waffen“ gegen die Erderwärmung, sind vorbei. Jetzt müssen unverzüglich und ohne blinden Aktionismus, aber mit Sachverstand alle Register gezogen werden. In der Region Trier sind wir schon mit regenerativen Energien weiter als der Bundesdurchschnitt. Wir sollten jetzt das Pumpspeicherwerk RIO (Mehring/Ensch) und schon seit Jahren blockierte Windräder realisieren. Dann wären wir in der Großregion Trier sehr gut aufgestellt. Gerade auf den Höhenlagen von Hunsrück und Eifel ist die Windhöffigkeit relativ gut. Auch die Wasserstoffgewinnung aus überschüssigen Wind- und Solar­erergien sind meines Erachtens mittlerweile beherrschbare Alternativen für Öko-Strom in verbrauchsschwachen Zeiten.