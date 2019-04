Verkehr

Zur Geschwindigkeitsbegrenzung bei Platten (der TV berichtete mehrfach) schrieb uns Albert Becker:

Ich fahre mindestens einmal pro Woche von Wittlich nach Bernkastel-Kues und kenne die Gefahrenstelle bei Platten sehr gut. Ich finde es total übertrieben, die Geschwindigkeit hier auf 50 Stundenkilometer zu reduzieren – nur, weil es hier durch besondere Umstände oder durch Leute, die sich nicht an eine Geschwindigkeitsbegrenzung halten, zu Unfällen gekommen ist. Wenn die Leute, die das entschieden haben, diese Strecke fahren, schütteln sie wahrscheinlich nur noch den Kopf und fragen sich, wer denn so was festgelegt hat. Ich kann nur sagen: total realitätsfremd!!!