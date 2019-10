Verkehr : Gesponsert von der Autoindustrie

Zum Artikel „Bundestag lehnt Tempolimit auf Autobahnen ab“ (TV vom 18. Oktober) schreibt Werner Schmidt:

Die Gegner des Tempolimits erinnern an die Waffennarren der USA. Dort das Recht auf Waffenbesitz, hier das Recht auf Raserei. Die Raser wollen der Mehrheit ihre Ideologie aufdrücken. 57 Prozent der Deutschen, darunter Polizei und Kirchen, sprechen sich für ein Tempolimit aus. Wir befinden uns ohne Tempolimit in Gesellschaft mit Staaten wie Burundi, Somalia und Nordkorea. Ein Tempolimit von 130 km/h ist kostenfrei, es passieren weniger Unfälle mit Toten und Verletzten, es wird CO 2 eingespart, es gibt weniger Reifen-Bremsen-Asphaltabrieb, weniger Lärm und Rohstoffbedarf. Wer rasen will, soll Rennstrecken anmieten, um keine Unbeteiligten zu gefährden, und nicht die Autobahnen als private Rennstrecken benutzen. Solange manche Parteien jährlich Gelder in Millionenhöhe von der Autoindustrie als Spenden bekommen und ihre Parteitage gesponsert werden, wird es kein Tempolimit geben.