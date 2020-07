Verkehr : Gestank und Lärm

Zur Berichterstattung über das diskutierte Sonntagsfahrverbot für Motorräder schreibt Eleonore Roth:

Fast jeden Montag lesen wir in der Zeitung von den Unfällen der Motorradfahrer am Wochenende, von Toten und Verletzten. Die Grenzen sind wieder offen, und so sind sie alle wieder in der Region unterwegs, die Motorradfahrer aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien, sonntags so 40 bis 50 in der Stunde, gezählt in Reil an der Mosel, Stickoxidschleudern, Kolonnenfahrer in der Mitte der schmalen Kreisstraße durch das Dorf, Parken auf Grundstücken und Gehwegen, wenn der „Kolonnenführer“ nicht mehr weiter weiß, bei laufendem Motor.