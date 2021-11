Leserbrief : Politik will mit bundesweiter 2G-Regel vom desolaten Krisenmanagement ablenken

Politik will mit bundesweiter 2G-Regel vom desolaten Krisenmanagement ablenken

Corona

Ist die Politik nun derart getrieben, dass man eine verfassungsrechtlich aus meiner Sicht fragwürdige Maßnahme namens 2G (geimpft/genesen) in Kauf nimmt, um von einem desolaten Krisenmanagement abzulenken? Da schwadroniert ausgerechnet ein bayerischer Ministerpräsident, in dessen Bundesland es Landkreise mit einer Inzidenz von weit über 1000 gibt, über eine bundesweite 2G-Regel. Die Anzahl erfasster, wahrscheinlicher Impfdurchbrüche bei symptomatischen Covid-Fällen (Personen ab zwölf Jahre) liegt in den Kalenderwochen 40 bis 43 bundesweit summiert bei rund 71 200 (Quelle: RKI), wobei laut verschiedenster Studien von einer hohen Dunkelziffer weiterer unbemerkter beziehungsweise nicht gemeldeter Fälle ausgegangen werden muss.