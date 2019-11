Energie : Gewaltige Hemmnisse

Zur Karikatur „Herr Altmaier, Sie stehen voll in der Windschneise“ (TV vom 16./17. November) schreibt Alfred Hauer:

Mit seiner gelungenen Karikatur weist Harm Bengen ironisch auf die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vorgesehene Abstandsregelung für Windkraftanlagen von 1000 Metern zur Wohnbebauung hin. Es hat sich offensichtlich immer noch nichts an der negativen Einstellung von CDU/CSU und FDP zur Windenergienutzung geändert. Das beweisen die in Bayern gültige 10-H-Regel und die in Rheinland-Pfalz eingeführte 5-H-Regel (Anm. d. Red.: Die 10-H-Regel besagt, dass der Abstand einer Windenergieanlage zu Wohnungen mindestens zehn Mal so weit sein soll wie die Anlage hoch ist. Bei einem 200 Meter hohen Windrad – das ist heutzutage Standard – wären das 2000 Meter. Analog die 5-H-Regel).