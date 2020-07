Ernährung und Landwirtschaft : Gewaltiger Irrtum

Zum Artikel „,Mehr Tierwohl und faire Arbeitsbedingungen kosten Geld’“ (TV vom 26. Juni) und weiteren Beiträgen zum Thema schreiben Wolfgang Riehm, Jörg Ritgen und Edmund Klaes:

Statt einer pauschalen Kritik an der Qualität von Industriefleisch hier ein Beispiel aus dem richtigen Leben: Als erfolgreicher „kleiner Metzger“ habe ich in einem neu eröffneten Supermarkt, Selbstbedienungsabteilung, einige Pfund preisgünstiges Schweinehackfleisch gekauft.

Beim Testbraten der Hacksteaks füllte sich meine Wurstküche mit einem Geruch, den ich von den Hausschlachtungen her kannte, der Geruch des Schmalzausbratens! Das heißt: Statt des im Magerfleisch enthaltenen Specks war sogenanntes „Flomen“ drin (also kein Skelettmuskelfleisch); der Wert lag damals im Pfennigbereich. Ob man diese Hackfleischqualität zweite oder dritte Qualität nennt, weiß ich nicht. Die Aktion war auf jeden Fall lehrreich. Mein Tipp für den Einkauf: handwerkliche Metzgerei, Verkaufsstelle von Großmetzgerei, Fleischtheke im Lebensmittelmarkt, Hofmetzgerei. Dass die Verbraucher möglichst billiges Industriefleisch aus Massentierhaltung wollen, ist ein gewaltiger Irrtum! Übrigens: Aktuell präsentiert sich Reiner Calmund als großer Abspecker. Vor einigen Monaten hat er noch geschwärmt von der leckeren Bratwurst aus der Kaufhausmetzgerei, in der ich früher gearbeitet habe. Da die Bratwurst zu 40 Prozent aus dem Geschmacksträger Schweinespeck besteht, hat er natürlich recht. Aber man muss ja nicht für eine Person einen halben Meter kaufen. Es kommt nun mal im Leben auf das Maß an!