Politik : Gewisse Abnutzung

Zur Berichterstattung über die Debatte um Straßenausbaubeiträge schreibt Norbert Seramour:

Das lässt sich am besten an einem Neubaugebiet erklären. Die Menschen, die dort ein Grundstück kaufen, müssen Erschließungskosten bezahlen. Damit ist auch die Straße bezahlt. Dies spiegelt sich im Wert des zu bauenden Hauses wider. Wenn der Wert der Neubauten steigt, dann aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Straße unterliegt einer gewissen Abnutzung und beeinflusst den Wert des Hauses negativ. Wenn jemand ein Auto kauft, verliert dieses ja auch an Wert. Wenn ein Auto mit steigendem Alter an Wert gewinnen würde, ginge die gesamte Auto­industrie pleite. So ist es auch bei der Straße, und damit sind wir wieder bei den Häusern. Ein Beispiel für die jetzige Situation: älteres Ehepaar, Haus für Altersversorgung gebaut, Straßenausbaubeiträge, Haus geht drauf, Ehepaar lebt noch mehrere Jahre, muss in Seniorenresidenz, lebt dort noch etliche Jahre, Gemeinde muss bezahlen. Das kann unter Umständen eine teure Straße für die Gemeinde werden.