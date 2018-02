Grandiose Idee, leider falsche Frage

Zum Artikel „Die EU hortet knapp 400 000 Tonnen Trockenmilch“ und zum Interview „Brüssel hat den richtigen Zeitpunkt verpasst“ (TV vom 31. Januar) schreibt Josef Görres:

Drei Fragen an Michael Horper waren mindestens eine zu wenig. Auf Herrn Horpers grandiose Idee, mit dem gehorteten Magermilchpulver der EU doch die nordafrikanische, syrische und somalische Bevölkerung zu beglücken hätte nicht zuerst die Frage kommen dürfen: „Welche Folgen hat all das für die heimischen Landwirte?“, sondern zuallererst die Frage: „Welche Folgen hat das für die kleinbäuerliche Landwirtschaft in den genannten Exportländern?“

Josef Görres, Schönecken