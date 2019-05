Soziales : Grenzen der Flexibilität

Zum Kommentar „Erfassungsbeschluss kaum zu fassen“ (TV vom 15. Mai) und zum EU-Urteil zur Arbeitszeiterfassung schreibt Bernd Libeaux:

Warum so negativ, Fatima Abbas? Ist dieses Urteil wirklich schlecht gemacht? Und wieso denken Sie, dass dieses Urteil flexible Arbeit unmöglich macht? Es gibt aber eben nicht nur die Branchen, in denen man sich mal eben um drei Uhr entschließen kann, sein Kind in der Kita abzuholen und dann abends mal etwas Home Office zu machen, um das auszugleichen.