Politik : Grenzenlose Weitsicht

Zum Artikel „Derbe Klatsche für deutsche Maut-Pläne“ (TV vom 19. Juni) schreiben Konrad Theis und Josef Käser:

Es war ein Alleingang des Ministers Scheuer, der bereits vor der EuGH-Entscheidung Verträge in Milliardenhöhe mit Maut-Betreibern abgeschlossen hat, die er jetzt kündigt und daher wohl Schadenersatzzahlungen in Millionenhöhe in Kauf nehmen muss. Wer so handelt, dürfte nie mehr einen verantwortungsvollen Posten in der Politik bekleiden. Wir, die Steuerzahler, sind immer wieder die Dummen. Was man aus dem EuGH-Urteil auch ableiten kann, ist, dass die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD nach all den Jahren mit viel Streit und Unstimmigkeiten verbraucht ist und in der Bevölkerung keine Mehrheit mehr findet. Die Europawahlen und aller Wahrscheinlichkeit nach auch die anstehenden Landtagswahlen werden zeigen, dass es mit der Zustimmung für Volksparteien bergab geht. Daraus sollte man den Schluss ziehen, zum Ende des Jahres 2019 den Weg für Neuwahlen frei zu machen. Ein „Weiter so“ kann man der Bevölkerung nicht mehr zumuten. Neuwahlen würden hoffentlich auch dazu führen, dass die Verkehrsminister der CSU nach vielen Jahren verfehlter Politik (Diesel-Skandal, PKW-Maut, schlechter Zustand der Bundesbahn) endlich abgelöst und der Vergangenheit angehören würden.