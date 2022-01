Leserbrief : Grundursache ist vehement betriebene Osterweiterung der Nato

Ukraine-Konflikt

Zum Interview mit Ost-West-Experte Winfried Böttcher zur Ukraine-Krise: „Der Friede in Europa ist sehr zerbrechlich“ (TV vom 14. Januar):

1962 stand die Welt am Rande eines atomaren Abgrunds wegen der die USA erreichenden sowjetischen Raketen für Kuba. Der von vielen als „Friedensheld“ gefeierte katholische US-Präsident John F. Kennedy zog nach dem Einlenken von Nikita Sergejewitsch Chruschtschow die auf Russland gerichteten US-Raketen „still und leise“ aus der Türkei zurück.

Die Grundursache dafür, dass „der Friede in Europa sehr zerbrechlich ist“ liegt primär nicht an dem „bösen“ Russen Putin (früher waren es die „bösen gottlosen Kommunisten“), sondern an der seit Jahren vehement betriebenen Osterweiterung der Nato, die sich kein Präsident einer Großmacht gefallen lassen wird (Kuba – siehe oben).