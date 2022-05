Leserbrief : Nie waren wir einem Atomkrieg näher als heute

Ukraine-Krieg

Ich kann dem Leserbriefschreiber nur recht geben. Putin könnte die Lieferung deutscher Gepard-Panzer als Einmischung der Nato in den Ukrainekrieg deuten. Nicht, dass ich aktuell Angst hätte, aber besorgt bin ich schon. Nie waren wir einem Atomkrieg näher als heute, 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, die Kubakrise 1962 eingeschlossen.

Lawrow und sein Präsident scheuen sich nicht mehr, das Wort Atomkrieg öffentlich in den Mund zu nehmen. In Russland haben wir es mit einem veritablen Despoten zu tun, der von seiner Idee berauscht ist, Russlands imperiale Größe wiederherzustellen. Dabei geht er über die Leichen der Ukrainer und seiner eigenen Soldaten. Putin reiht sich ein in eine Linie brutaler historischer Machthaber.