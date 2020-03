Abfall : Gut, geht aber noch besser

Zum Artikel „Raus aus der Tonne, ab in die Tüte: Verbraucher sammeln fleißig Biomüll“ (TV vom 5. März) schreibt Christiane Thomas:

Was ist daran kurios, dass fast ein Drittel der Biomüll-Container in der Vulkaneifel aufgestellt sind und dort am meisten genutzt werden? Für mich völlig logisch, denn die Bürger aus der Vulkaneifel sind es, im Gegensatz zu den Bürgern in anderen Kreisen, gewohnt, Biomüll getrennt zu entsorgen. Ich führe viele Gespräche im Bekanntenkreis und wundere mich immer wieder, dass sehr viele Menschen gar nicht wissen, dass es in ihren Gemeinden Biomüll-Container gibt und ein entsprechendes Sammelsystem eingerichtet ist. Es ist noch viel Luft nach oben!