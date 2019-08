Gesundheit : Haben wir keine anderen Probleme?

Zu unserem Artikel „Gut geschützt durch Impfungen“ (TV vom 24. August) schreibt Adelheid Lepage, Bitburg:

Ob es sich bei Impfungen wirklich um Schutz handelt, darf bezweifelt werden. 2001 gab es laut Robert-Koch-Institut in Deutschland 6039 gemeldete Masernfälle, damals hat niemand Panikmache betrieben. 2018 gab es in Deutschland nur 543 Fälle, und jetzt droht Gefahr? Irgendwie seltsam.

Bei Brötchen und Hautcremes will jeder wissen, was „drinnen“ ist. Aber beim Impfen? Jede Frau würde eine Creme mit den Inhaltsstoffen eines Impfstoffes sofort in den Müll werfen: Aluminiumhydroxid, Formaldehyd , Chloroform, Polysorbate, Neomycin, quecksilberhaltiges Thiomersal und schließlich Inhaltsstoffe fetalen (!) Ursprungs. Wussten Sie das?