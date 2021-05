Sprache : Haben wir sonst keine Probleme?!

Zur Berichterstattung und zu Leserbriefen über Anglizismen und gendergerechte Sprache schreibt Manfred Rudolf:

Ich frage mich, sind wir denn von allen guten Geistern verlassen, unsere Sprache, die Sprache der Dichter und Denker, derart zu verunstalten?! Einfache Sachverhalte werden so ausgedrückt, dass große Teile der Bevölkerung nichts damit anfangen können. Ich würde mich sehr freuen, könnte mir jemand erklären, welcher Sinn dahintersteckt. Wer weiß, was click and meet, click and collect bedeuten soll? Warum schreibt man nicht die jedem verständliche Übersetzung dazu? Was soll der Unsinn mit Sale? Im Kaufhaus-Prospekten werden Full-Zip-Hoodies, Woven-Pants und Swoosh-Tees angeboten. Fürchterlich. Diese wenigen Beispiele sollen reichen, den Finger in die Wunde zu legen.