Feuerwehr : Händedruck, Anstecknadel, Urkunde

Zum Artikel: „Der Feuerwehr fehlt der Nachwuchs“ (TV vom 2. Juni) schreibt Oliver Ansorge:

Wer von den Bambini, Jugendfeuerwehren oder jungen Kameraden denkt an die in weiter Ferne liegende Rente? Bei den Kindern und Jugendlichen stehen Spiel, Spaß, Freundschaft und Aktionen an vorderster Stelle. Für aktive Feuerwehrleute ist die Kameradschaft wichtig und der Gedanke, Gutes zu tun. Die Jugendarbeit ist sehr kostspielig und mit hohem Zeitaufwand verbunden. Wenn die Wehren einen größeren finanziellen Spielraum hätten, könnten sie auch mehr Nachwuchs begeistern. Hier sollte ein Anreiz geschaffen werden – in Form von Zuschüssen.