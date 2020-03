Gesundheit : Haltet Abstand!

Zur Berichterstattung über die Corona-Krise schreibt Johannes Plein aus Bitburg, der seit 2018 für Audi in Changchun in der Provinz Jilin im äußersten Nordwesten Chinas (Manschurei) arbeitet, schreibt Johannes Plein. Außerdem zum Thema: Norbert Bogerts und Stefan Hahmann:

Hier wird es langsam besser. Die Geschäfte öffnen wieder und private Besuche in anderen Wohnanlagen sind wieder gestattet! Trotzdem gilt weiterhin eine generelle Maskenpflicht sowie Temperaturkontrollen an allen öffentlichen Eingängen (Malls, Restaurants), und das, obwohl Changchun seit mehr als zwei Wochen und die Provinz Jilin seit mehr als einer Woche coronafrei sind.

Ich hoffe, dass alle in Deutschland verstehen, dass ohne solche Maßnahmen eine Eindämmung nicht möglich ist (auch Südkorea hat ähnlich gearbeitet, auch wenn es anders in den deutschen Medien dargestellt wird), ansonsten begleitet euch das Thema noch einige Monate.

Zum Vergleich dient hier die Provinz Hubei mit der Stadt Wuhan (Größe und Bevölkerungszahl vergleichbar mit Deutschland), in der noch immer höchste Sicherheitsmaßnahmen gelten und das öffentliche Leben sehr eingeschränkt ist – Ende noch nicht in Sicht (obwohl es keine Neuansteckungen mehr gibt).

Auch mir, meinen deutschen Kollegen, ja sogar den chinesischen Kollegen (einige richtige „Parteisoldaten“) haben viele Maßnahmen nicht gepasst, sie waren für uns nur schwer akzeptabel – aber die Bedürfnisse des Einzelnen sind in diesem Fall weniger wichtig als die der Gesellschaft, und daher hat jeder, auch ohne großen Zwang, mitgemacht.

Die Corona-Pandemie ist eine unmittelbare Folge der ökonomischen Globalisierung. Jedem dürfte mittlerweile klar geworden sein, dass es nicht klug ist, sich bei der Produktion von Autozubehör, Antibiotika, Schutzanzügen und Desinfektionsmitteln von Ländern abhängig zu machen, in denen man Fledermäuse, Gürteltiere oder Nashornpulver verspeist. Das Virus folgte zunächst den Spuren der globalisierten Warenproduktion, die transnationale Unternehmen nach ausschließlich betriebswirtschaftlichen Kriterien an die jeweils billigsten Standorte verlagern, sowie der größten Dreckschleudern des Massentourismus, den modernen Kreuzfahrern. Der umfangreiche Transport von Waren, Dienstleistungen und Gütern über den Globus eröffnete der neuen Virusvariante alle Türen und Tore für die rasche weitere Ausbreitung.

Die Globalisierung wiederum ist eine Folge der neoliberalen Wirtschaftsideologie, die den Profit vergöttert, aber Menschen- und Gleichheitsrechte negiert. Profit- und Bevölkerungsinteressen stehen sich oft diametral gegenüber. Beispiel: Klimakatastrophe. Warum werden Milliarden, die offensichtlich vorhanden sind, nicht genauso konsequent zur Verhütung einer viel größeren Katastrophe eingesetzt? Warum werden Milliarden in Aufrüstung, Waffenexport und so weiter investiert, obwohl sie nicht mehr Sicherheit, sondern zunehmend Gefährdung der Weltbevölkerung durch Kriege, Zerstörung, Massenflucht bewirken?

Aber offenbar ist es einfacher, die Bewegungsfreiheit der Menschen einzuschränken, als die Profit­orientierung vieler Multis in die Schranken zu weisen. Man kann nur hoffen, dass die aktuelle Corona-Panik genügend Druck zum Umdenken erzeugt.

Wir hoffen alle, dass der nun für unser Land verordnete „Winterschlaf“ zur Eindämmung des Virus führt, und wir haben alle Verständnis für die Maßnahmen. Das Virus verbreitet sich exponentiell. Am Anfang sind es nur zwei Infizierte, aber bedingt durch das exponentielle Wachstum steigt die Zahl der Infizierten trotz zwei Wochen Inkubationszeit schon nach kurzer Zeit dramatisch an.

Wir kennen alle dieses Rätsel: Eine Seerose wächst jeden Tag um die doppelte Fläche und hat nach neun Tagen den halben Teich bedeckt. Nach wie vielen Tagen ist der gesamte Teich bedeckt? Ja, genau, am nächsten, also am zehnten Tag, obwohl für die erste Hälfte ganze neun Tage nötig waren.