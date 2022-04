Leserbrief : Keine Hilfe für Rentner

Energieversorgung

Das von der Ampelkoalition beschlossene „Energiekosten- Entlastungspaket“ verschärft weiter die soziale Schieflage in unserem Land. Bei der beschlossenen Energiepreis-Pauschale werden die vielen Rentnerinnen und Rentner mit kleinem Einkommen mal wieder glatt vergessen. Gerade sie leiden zum Teil erheblich unter den gestiegenen Energiekosten für Strom und Heizung.

Ein Beispiel: Ein alleinstehender Rentner, der mit 820 Euro im Monat Gesamteinkommen leben muss und keine Grundrente, Wohngeld oder eine sonstige staatliche Unterstützung erhält, kommt jetzt auch nicht in den Genuss einer Energiekosten-Entlastung wie gut verdienende Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, obwohl diese die stark gestiegenen Energiekosten in der Relation weit weniger belasten.