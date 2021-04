Gewerbegebiet : Immer mehr ein Schlafdorf

Gewerbegebiet

Als überregional tätiger Unternehmer und Gewerbesteuerzahler mit Sitz mehrerer Firmen in Maring-Noviand, melde ich mich zu den bisherigen Leserbriefen, die sich gegen die Ausweisung des Gewerbegebiets aussprechen.

Im Gemeinderat herrscht eine Mehrheit für das Gewerbegebiet. Die Interessen dieser Mehrheit sind durch den Bürgermeister umzusetzen; nicht zu blockieren oder gar zu verhindern. Der Maring-Noviander Bürgermeister, Geschäftsführer eines Pharma-Unternehmens, hat in einem Gewerbegebiet in Densborn eine Halle mit Verwaltung gebaut. Laut dortigem Bürgermeister geht es Densborn mit diesem Gewerbegebiet gut. Bei 550 Einwohnern gibt es 700 Arbeitsplätze, außerdem Ärzte, Läden, Gastronomie und eine gute Infrastruktur. Die kleine Ortschaft hat ein Gewerbesteueraufkommen von rund 800 000 Euro im Jahr und steht finanziell gut da.

In Maring-Noviand versucht die „Liste Becker“ das Gewerbegebiet zu verhindern. In den Leserbriefen wurde geschrieben, dass Maring-Noviand eine attraktive Winzer- und Fremdenverkehrsgemeinde sei. Wie viele Vollerwerbswinzer gibt es? Höchstens zehn . Im Dorf gibt es keine Bäckerei, keine Post-/Bankfiliale und die Hotellerie sowie Gastronomie stirbt aus. Und das soll eine Fremdenverkehrsgemeinde sein?