Leserbrief : Diese Art finanzieller Unterstützung der Kirche beenden!

Kirche

Aufgrund einer Reihe von Konkordaten (Abkommen) zwischen Staat und Kirche, quasi als Entschädigung für die Säkularisierung in Deutschland nach Napoleon, hat der Staat sich verpflichtet, die Gehälter der Bischöfe zu zahlen. Das tut Staat in der Regel (je nach Bundesland verschieden, außer in Hamburg und Bremen) in Form einer pauschalen Zuwendung an die Kirche beziehungsweise die Bistümer, aus deren Haushalten die Bischofsgehälter gezahlt werden. Nur in Bayern zahlt der Staat die Gehälter direkt an die Bischöfe.