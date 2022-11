Leserbrief : Merz soll sich zurückhalten und Dulger über Pensionszahlungen Gedanken machen

Merz und Dulger

Zu den Artikeln „Die Leiden des Friedrich M.“, „Merz hat das Sagen – aber Söder entscheidet“ (beide TV, 31. Oktober), „CDU-Chef Merz und die aufmüpfigen Landeschefs“ (TV, 28. Oktober), „Arbeitgeberpräsident sieht Rentensystem in Gefahr“ (TV, 31. Oktober) und andere:

So allmählich gehen mir die abgedruckten Zeilen eines gewissen Herrn Merz auf den „Geist“! Als Oppositionsführer und womöglicher nächster Kanzlerkandidat der Union, der dann ungefähr 70 Jahre wäre, sollte er sich meiner Meinung nach etwas mehr zurückhalten. Man kann ja viel von sich geben, wenn man wie Herr Merz keine Regierungsverantwortung hat und sich zwanzig Jahre aus der Politik herausgehalten hat, um in der Privatwirtschaft zum mehrfachen Millionär aufzusteigen, und sich ein Privatflugzeug leisten kann, was er sich mit einem Politikergehalt vermutlich nicht leisten könnte.