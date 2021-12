Lesebrief : Hass und Gewalt sind keine Voraussetzungen, um Forderungen durchzusetzen

Corona

Bisher hatte ich und habe ich große Schwierigkeiten, der Argumentation der Impfgegner zu folgen. So wie mir geht es vielen. In einem Rundfunkbeitrag hat der SWR nun versucht, in einem allgemein verständlichen Beispiel dies klarzumachen. Danach sind auf den Intensivstationen neun von zehn Patienten ungeimpft, woraus der Schluss gezogen wird, die Impfung sei Teufelskram, denn auch Geimpfte können an Covid erkranken.