Klima und Tourismus : Heftige Konsequenzen

Zum Artikel „Merkel stützt die deutsche Luftfahrt“ (TV vom 22. August) schreibt Thomas Müller:

Eines vorab: Flüge mit Ryanair oder anderen Billigfliegern, zum Beispiel zum Kaffeetrinken nach Bergamo für 22 Euro, halten wir für klimatechnisch pervers, deshalb bieten wir sie in unseren Reisebüros nicht an.

Nun möchte ich ein paar Fakten liefern, die zeigen, dass ein pauschales Regulieren oder sogar Reduzieren von Urlaubsflügen heftige und nicht kontrollierbare Konsequenzen im sozialen Gefüge vieler Urlaubsdestinationen nach sich ziehen würden. Wir bieten in unseren Reisebüros unter anderem Flugpauschalreisen nach Ägypten, Türkei und Tunesien an. Die Kennzahlen im touristischen Bereich dieser Länder: Die Türkei generiert 10,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in der Touristik und beschäftigt direkt und indirekt über zwei Millionen Arbeitnehmer im touristischen Bereich, Ägyptens Touristikbranche produziert 12,5 Prozent des BIP, Tunesien beschäftigt bei einer Einwohnerzahl von elf Millionen Einwohnern 400 000 Menschen in der heimischen Touristikbranche.