Saubraten : Ein attraktives Aushängeschild?

Säubrennerkirmes

Saatgut -, Futtermittelkonzerne sowie Herbizid- und Pestizidhersteller sind dabei die Hauptgewinner, während Wälder abgeholzt, Böden ausgelaugt und Menschen in ihrer Existenz eingeschränkt oder gar bedroht werden. Die globalen Zusammenhänge sind gerade beim Fleischkonsum immens. Da klingt Herrn Rodenkirchs Fazit ein bisschen kurzsichtig: „Wir alle haben das Glück in einer Stadt und in einem Land zu leben, in dem wir uns selbst entfalten können, solange wir andere nicht gefährden, beeinträchtigen oder verletzen.“ Und schließen wir weiterhin die Tiere als Mitgeschöpfe aus? 96 Prozent der rund 27,8 Millionen Schweine in Deutschland fristen ein kurzes Leben auf Betonspaltenböden, auf einer Bodenfläche zwischen 0,75 und 1,5 Quadratmetern, Muttersäue werden in Kastenständen über Wochen bis zur Hälfte ihres Lebens fixiert, Ferkel erleiden in den ersten Tagen betäubungsloses Abschleifen der Eckzähne und Verkürzen der Schwänze, männliche Ferkel eine betäubungslose Kastration. Dazu kommt eine hohe Sterblichkeitsrate durch Totgeburten oder nicht überlebensfähigen Ferkeln. Hohe Hormongaben belasten die Tiergesundheit und gelangen zusammen mit Antiobiotika über die Gülle in Böden und Grundwasser, Zoonosen (Virenerkrankungen) in Mastanlagen erfordern Notschlachtungen Tausender Tiere, lange Fahrten in mehrstöckigen Viehtransportern …