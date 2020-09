Klima : Heile Welt? Keine Utopie!

Zur Berichterstattung über Klimawandel, Artensterben und Corona-Pandemie sowie allgemeine Welt-Katastrophen-Szenarien schreibt Dieter Klingel:

Dieser globale Missstand verdient vorrangig unsere sorgenvolle Teilnahme; denn wir können ihn abwenden. Der Schlüssel ist die Welt-Zivilgesellschaft. Die global vernetzten Kinder und Jugendlichen bei „Fridays for Future“ zeigen uns Altvorderen, wie es gehen kann. Wo Bürger sich friedfertig vereinigen, ihre Menschenrechte in einer besser geordneten Welt erstreben, erreichen sie ihr Ziel. Die demokratischen Verfassungen wie die amerikanische und französische entstanden in Not-Nachkriegszeiten aus den Utopien von Bürgerrechtsbewegungen. Die Mauer in Berlin ist unter dem Druck von friedlichen Demonstrationen eingestürzt. Diese können die gierig-korrupten Herrscherriegen entmachten. Die nationalistischen Egoismen lassen sich von einer humanen, demokratischen Weltrepublik mit einer robusten „Weltinnenpolitik“ (Carl Friedrich Weizsäcker 1964) bändigen und dann mit ihr die bedrohlichen planetaren Weltkrisen überlegt ausmerzen. Neue Veröffentlichungen weisen Weg und Ziel zu diesem notwendigen Weltfriedensprojekt.