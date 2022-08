Leserbrief : Geld kann nützlich und wohltuend sein, wenn es  kontinuierlich investiert wird, aber es kann auch eine furchtbare Waffe sein

Sanktionen

Nun ja, man kann auch noch eine dritte Kategorie dazuzählen, nämlich jene, die Geld genug haben. Die wollen keine Änderung, es soll alles so bleiben. Man hat ja genug von allem. Geld zu besitzen ist nicht wertebindend, sondern der Gebrauch. Es zeigt sein wahres Gesicht in der Anwendung. Man kann es horten oder es als freischwebendes Kapital an der Börse verzocken.

Was der liebe Gott vom Geld hält, sieht man an den Leuten, denen er es gibt. Geld ist auch nützlich und wohltuend, wenn es im kontinuierlichen Kreislauf der Wirtschaft investiert wird.

Es ist aber auch eine furchtbare Waffe, wenn man damit Feinde in die Knie zwingen will. Da geht auch manchmal der Schuss nach hinten los. Wie zum Beispiel Sanktionen gegen Russland. Der Rubel steigt, der Euro fällt. Im Winter wird Europa vermutlich vor dem eigenen Scherbenhaufen frieren. Geld ist wie Wasser. Eine Landschaft kann durch regelmäßigen Regen fruchtbar gehalten werden. Die selbe Menge Wasser wirkt wie ein Dammbruch, wenn sie als geballte Ladung auf die Erde trifft. Es steht jedem frei, so viel Geld zu horten, wie er will, wenn er es nun mal hat. Peter Ustinov dachte schon etwas weiter, als er sagte: „Es hat keinen Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.“