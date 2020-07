Gesundheit : Heißes Eisen, mutig angepackt

Zum Artikel „Risikogebiet Luxemburg: das Rätsel um die Zahlen – Oder: Pressearbeit schwer gemacht“ (TV vom 23. Juli) schreiben Dr. Hans-Werner Weisskircher und Günter Schumacher:

Ich rechne es dem TV sehr hoch an, dass er den journalistischen Mut hat, sich gegen den Mainstream an dieses heiße Eisen heranzuwagen und die Leser darüber informiert. Denn Thomas Roth hat durch seine Zahlenrecherche den Finger in eine Wunde gelegt mit der Aussage: „Dies ist, gerade weil wir nicht mehr über die ersten Wochen der Corona-Pandemie reden, peinlich und wirft kein gutes Licht auf das Krisenmanagement. Und es zeigt sich, dass die Pressestellen diese Hintergründe zurückhalten wollen.“