Politik : Helft mit, eine Stadt zu bauen!

Die Überschrift des Leserbriefs von Katrin Bornmüller aus Wittlich sollte sich jeder Politiker einprägen. Hört endlich auf zu schießen – redet! Das heißt: Ursachen an der Wurzel bekämpfen und nicht an den Folgen der selbst verursachten Katastrophen herumdoktern.

Am Fluss, wo jetzt riesige Plantagen von Großkonzernen stehen, umzäunt, Wächter mit Gewehr und Hunden. Weit hinter dem Zaun die Slums der Arbeiter, denen man zuerst das Land abgekauft, sehr oft mit sanfter Gewalt, und versprochen hat, für gutes Geld hier zu arbeiten.

Helft mit, eine Stadt zu bauen! Lasst die Flüchtlinge nicht in riesigen Camps ohne Hoffnung dahinvegetieren, mit Almosen versorgt und gedemütigt ohne Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft.

Sie wollen nicht freiwillig ihre Heimat verlassen, sie wollen nicht in der Wüste verhungern, sie wollen nicht im Meer ertrinken, sie wollen nicht gefoltert, vergewaltigt oder getötet werden. Sie wollen ihre Kinder in Frieden aufwachsen sehen, aber in ihrer Heimat, die man ihnen gestohlen hat.