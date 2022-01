Leserbrief : Nicht nur immer nach dem Staat schreien, wenn sich was verändern soll

Klimaschutz

Ist es eigentlich nur mein Eindruck, dass wir in Deutschland ständig nur nach „dem Staat“ schreien, wenn sich etwas verändern soll? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der erste Mensch auf dieser weiten Welt bin, der Folgendes vorschlagen möchte, denn so könnte es auch gehen – und dabei einfach eine „Win-Win-Situation“ sozusagen: Die Stromkonzerne finanzieren als Partner (-Unternehmen) allen „solarwilligen“ Bauherrinnen und Bauherren, die das aus eigener Tasche nicht stemmen können, in Neubau und Bestand die Solaranlage auf dem Dach. Anschließend dürfen sie den erzeugten Strom dieser Anlage so lange verkaufen, bis die vorfinanzierte Baumaßnahme „bezahlt“ ist.